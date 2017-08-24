Путин: запасов угля России хватит на 500 лет

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Запасов угля в России хватит на 500 лет, он остается базовым источником энергии, заявил президент Владимир Путин.

90 миллиардов рублей будут вложены в развитие отечественной угольной промышленности в текущем году. В четверг об этом заявил Владимир Путин, поздравляя в Кремлевском Дворце работников угольной отрасли с Днем шахтера, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что огромные по объему и разнообразию запасы природных ископаемых в России исторически определили ее место как ведущей горнодобывающей страны мира. А запасов угля, по его словам, хватит более чем на пятьсот лет. Глава государства подчеркнул, что крупные средства, которые вкладываются в отрасль, идут на модернизацию предприятий, на внедрение современных экологических технологий, на создание условий для безопасного труда шахтеров и решения социальных проблем.

"Успехи отрасли напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета нашего государства. И все эти достижения – результат напряжённой, ответственной, если не сказать героической работы тысяч шахтёров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний. Дорогие друзья, по всем прогнозам ещё многие-многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке базовых источников энергии нашей планеты. И Россия, обладающая колоссальными запасами высококачественного угля и мощной угольной промышленностью, будет, конечно, прочно удерживать позиции лидера. И прежде всего, потому, что на этих предприятиях, на ваших предприятиях работают честные, надёжные, порядочные люди. Горняки России – это особая каста, особая порода", - отметил Путин.