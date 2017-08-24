Коррекцию орбиты МКС перенесли с 25 на 27 августа

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Маневр по коррекции орбиты Международной космической станции перенесен с 25 на 27 августа. Как сообщили в пресс-службе российского Центра управления полетами, для осуществления маневра были выбраны более оптимальные баллистические расчеты.

Центр управления полетами перенес маневр по коррекции орбиты Международной космической станции с 25 на 27 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦУП.

"Коррекция переносится с 25 на 27 августа. Были выбраны более оптимальные баллистические расчеты для проведения маневра", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в пресс-службе Роскосмоса. По данным ведомства, для выполнения маневра будут использоваться двигатели пристыкованного к станции грузового космического корабля "Прогресс МС-06". Запуск двигателей запланирован на 7:55 по московскому времени.

"Цель проведения коррекции - формирование баллистических условий для обеспечения посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-04" с экипажем в составе Федора Юрчихина, астронавтов Джека Фишера, Пегги Уитсон и стыковки с МКС ТПК "Союз МС-06", - уточнили в Роскосмосе.