В США мужчина взял заложников в ресторане города Чарлстон

Теги: полиция сша Захват заложников ресторан

В американском штате Южная Каролина мужчина ворвался в ресторан и захватил заложников. Это произошло в городе Чарлстон. В результате происшествия один человек получил огнестрельное ранение.

В центре города Чарлстон (США, штат Южная Каролина) вооруженный мужчина ворвался в здание одного из ресторанов. Сейчас он удерживает там несколько заложников. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение.

Преступник пробрался в заведение через потайной ход. Полицейские уже прибыли к месту происшествия. О замыслах мужчины ничего неизвестно.

По данным РИА Новости, в ресторане сейчас около 30 человек. Один из посетителей заявил, что неизвестный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил, что он "новый король Чарльстона".