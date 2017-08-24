Собянин сообщил о возросшем числе пользователей Wi-Fi на наземном транспорте

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число пользователей Wi-Fi в наземном транспорте и на остановках за лето возросло в полтора раза. По его словам, преимуществом данных беспроводных сетей стали стабильность сигнала и единая авторизация.

В Москве число пользователей Wi-Fi в наземном транспорте и на остановках за лето выросло в полтора раза. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"За лето число пользователей Wi-Fi в наземном транспорте и на остановках выросло в 1,5 раза. Плюсы - стабильный сигнал и единая авторизация", - говорится в сообщении.

В конце июля глава "Мосгортранса" сообщил, что в Москве установили более 600 остановок общественного транспорта с бесплатным доступом к Wi-Fi. Он отметил, что задачи обеспечить беспроводным доступом к Сети каждую остановку нет. Wi-Fi будет только на остановках с наибольшим потоком пассажиров.