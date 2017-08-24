"Зенит" обыграл "Утрехт" и попал в групповой этап Лиги Европы

Футбольный клуб "Зенит" обыграл голландский "Утрехт" в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:0. Оба гола забил Александр Кокорин. Теперь команда Роберто Манчини будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

Петербургский "Зенит" обыграл голландский "Утрехт" по сумме двух матчей в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы и пробился в групповой этап турнира. Об этом сообщает TVC.ru.

Встреча началась с быстрого гола питерцев. Александр Кокорин на девятой минуте воспользовался пасом от Далера Кузяева из штрафной и поразил ворота "Утрехта".

Затем питерцы продолжили оказывать давление на штрафную голландской команды. В один из моментов судья из Испании дель Серро не назначил пенальти за снос Далера Кузяева в чужой штрафной.

Тем не менее, зенитовцы создали еще ряд острых моментов у ворот голландского клуба, но забить не получилось. В частности, на 24 минуте был шанс у Смольникова, но тот попал в ногу защитнику. Позднее в защитника опасным ударом попал Кузяев.

Во второй половине встречи "Утрехт" уже освоился и начал сам создавать моменты у ворот "Зенита". Дважды вратарь хозяев Андрей Лунев отбивал дальние удары гостей.

Зато были моменты и у команды Манчини. В частности, Себастьян Дриусси не смог пробить Давида Йенсена ударом в упор после паса Кокорина. Были еще моменты у питерцев, но забить в ворота "Утрехта" россиянам уже не удалось в основное время.

В первом овертайме зенитовцы создали целую плеяду опасных моментов, но Кришито не смог забить после розыгрыша углового, а Кузяев пробил мимо ворот с 12 метров.

Тем не менее, в итоге гол в концовке первой 15-минутки забил Александр Кокорин после прострела от Дмитрия Полоза.

Во втором мини-тайме "Зенит" в основном играл у своих ворот, не давая забить гостям. В чем и преуспел.

Первый матч между этими командами прошел в Нидерландах и завершился в пользу хозяев со счетом 1:0.

Теперь команда Роберто Манчини будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

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