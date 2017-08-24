Голландия сообщила о получении от России дополнительных данных по MH17
Теги: расследование В мире прокуратура нидерланды авиакатастрофа россия украина малайзия
Россия передала Международной следственной группе по расследованию катастрофы Boeing 777 в Донбассе дополнительные радиолокационные данные о полете лайнера. Как уточнили в голландской прокуратуре, ранее переданные данные не соответствовали принятому в Европе формату ASTERIX.
Россия передала Объединенной следственной группе по крушению малайзийского Boeing 777 под Донецком дополнительные радиолокационные данные о полете самолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нидерландов.
"Данные были получены в ответ на дополнительную просьбу об оказании правовой помощи со стороны Нидерландов", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что предыдущие данные, предоставленные Россией, не соответствовали принятому по всему миру формату передачи радиолокационных данных ASTERIX. Предоставленная в этот раз информация должна соответствовать международному протоколу. В прокуратуре подчеркнули, что в ближайшее время данные будут расшифрованы и подробно рассмотрены.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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