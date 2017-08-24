Сопровождавший колонну генсека НАТО автомобиль попал в ДТП

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Один из автомобилей, сопровождавших колонну генсека НАТО Йенса Столтенберга, попал в ДТП. Это произошло в Варшаве. По данным СМИ, речь идет о полицейской машине из эскорта.

В Варшаве один из автомобилей из колонны, перевозившей генсека НАТО Йенса Столтенберга, попал в автомобильную аварию, передает ТАСС.

По данным агентства, ДТП случилось с полицейским автомобилем из эскорта, сопровождавшего колонну Бюро охраны правительства (БОП), в одной из машин которой перемещался Столтенберг. При этом пресс-секретарь БОП Катажина Ковалевская подчеркнула, что ни одна из правительственных машин не пострадала.

По данным варшавской полиции, в полицейский автомобиль на перекрестке врезалась другая машина. В результате он вылетел на тротуар, где наехал на пешехода. В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских. Также ранения получили пешеход и водитель другого автомобиля. Машины, в которых мог находиться Столтенберг, в аварии не участвовали.