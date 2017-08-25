Госдеп: на Кубе пострадали 16 американских дипломатов

Теги: В мире сша дипломат куба госдеп

В Госдепе заявили, что из-за инцидентов на Кубе пострадали 16 американских дипломатов. По предварительным данным, сотрудники посольства подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В настоящее время продолжается расследование данных инцидентов.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что из-за инцидентов на Кубе пострадали 16 сотрудников американского посольства. Об этом сообщает "МИР24". В Госдепе полагают, что дипломаты подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.

"Мы можем подтвердить, что как минимум у 16 госслужащих, работающих в посольстве, проявились те или иные симптомы", - отметила Науэрт. По ее словам, в настоящее время продолжается расследование данных инцидентов. Науэрт также добавила, что пока не удалось обнаружить источник атак.

Вашингтон и Гавана уже на протяжении нескольких месяцев обсуждают "акустические атаки" на сотрудников американского посольства. Ранее Госдеп принял решение выслать двух кубинских дипломатов из США в связи с инцидентами на Кубе, однако их подробности не сообщались.

Читайте также:

Названа предварительная причина аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Сопровождавший колонну генсека НАТО автомобиль попал в ДТП

"Зенит" обыграл "Утрехт" и попал в групповой этап Лиги Европы

Виновнику смертельного ДТП на Бауманской улице грозит до 5 лет тюрьмы

Путин: запасов угля России хватит на 500 лет