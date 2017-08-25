Названа предварительная причина аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

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Авария на Нижне-Бурейской ГЭС по предварительным данным произошла из-за разрушения фрагмента левобережной опоры. Это вызвало неконтролируемый сброс воды. В настоящее время обстановка в районе ГЭС спокойная. Угрозы населенным пунктам нет, режим ЧС снят, сообщили власти региона.

В Бурейском районе Амурской области после аварии на ГЭС введен режим чрезвывайной ситуации. Накануне был поврежден затвор водосливной плотины гидроэлектростанции и произошло подтопление пристанционной площадки, передает "ТВ Центр".

Пострадавших нет, оборудование машинного зала не повреждено. Во всех населенных пунктах ниже по течению реки Бурея установлены временные гидропосты. Сейчас пропуск воды через Нижне-Бурейскую ГЭС идет по первому пролету водосливной плотины, остальные закрыты. Сбросной расход — 2 тысячи 600 кубометров в секунду, приток около семисот кубометров в секунду. Такой уровень сбросов не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению.