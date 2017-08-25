08:25, 25 августа 2017

В Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие

Теги:  Украина  перемирие  донбасс

Очередное "школьное" перемирие вступило в действие в Донбассе. Как заявляют в Донецке и Луганске, в настоящее время на линии соприкосновения отмечается тишина.

В Донбассе в преддверии нового учебного года вступил в силу  режим  перемирия, который должен стать бессрочным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Решение о прекращении огня было принято в среду в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Идея "школьного перемирия" обсуждалась 22 августа в ходе телефонного разговора глав "нормандской четверки".

Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить взаимные обстрелы. Сейчас в Донбассе отмечается относительная стабилизация обстановки вдоль всей линии соприкосновения.

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