В Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие

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Очередное "школьное" перемирие вступило в действие в Донбассе. Как заявляют в Донецке и Луганске, в настоящее время на линии соприкосновения отмечается тишина.

В Донбассе в преддверии нового учебного года вступил в силу режим перемирия, который должен стать бессрочным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Решение о прекращении огня было принято в среду в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Идея "школьного перемирия" обсуждалась 22 августа в ходе телефонного разговора глав "нормандской четверки".

Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить взаимные обстрелы. Сейчас в Донбассе отмечается относительная стабилизация обстановки вдоль всей линии соприкосновения.