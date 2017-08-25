Сирийские фермеры возрождают животноводство в зонах деэскалации

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Сирийские фермеры начали возрождать животноводство в зоне деэскалации в провинции Деръа.

Сирийские фермеры в провинции Деръа приступили к восстановлению животноводства. Это стало возможным после введения в этом районе зоны деэскалации, передает "ТВ Центр".

За время войны многие аграрии либо потеряли значительную часть поголовья скота, либо вовсе его лишились. Под обстрелы боевиков неоднократно попадали и пастухи. Сейчас фермеры возвращаются на свои земли. Почти всем им придется возрождать производство практически с нуля. У одного из конезаводчиков осталось всего четыре лошади, остальных убили или угнали террористы. На возрождение поголовья ему потребуется около пяти лет. Но теперь у аграриев появилась надежда на мирную жизнь. В регионе действует режим прекращения огня, гарантом которого выступает российская военная полиция.