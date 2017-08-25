Народная артистка России Маргарита Терехова отмечает юбилей

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Юбилей в пятницу отмечает Маргарита Терехова. Народной артистке России исполнилось 75 лет.

Юбилей отмечает одна из самых известных актрис советского кино. Маргарите Тереховой исполняется 75. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Народная артистка страны родилась в актерской семье. В 60-х поступила в театр Моссовета, где сыграла десятки ведущих ролей. В качестве режиссера поставила спектакль по произведениям Гарсиа Лорки. В кино Терехова дебютировала в 65-м году. Зрители полюбили ее за удивительный тембр голоса, глубокий пристальный взгляд и необыкновенную пластику.

Мировую известность актрисе принесла роль в картине "Зеркало" Андрея Тарковского. А всенародная слава пришла к ней в конце 70-х. Зрители разных поколений знают Миледи в "Трех мушкетерах" и графиню Диану в "Собаке на сене".

Маргарита Терехова обладательница множества наград и призов за лучшие женские роли.