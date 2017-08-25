В России на парковках и АЗС появятся зарядки для электромобилей

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Правительство поручило подготовить к концу сентября предложения по требованиям к пунктам зарядки электромобилей. Зарядные устройства хотят установить на автозаправочных станциях, парковках и в торгово-развлекательных центрах. К концу года их количество может достигнуть 190.

Правительство России поручило Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору подготовить к 27 сентября предложения по единым требованиям к пунктам зарядки электромобилей. Об этом сообщает газета "Известия".

"В новых правилах будут прописаны характеристики зарядок, требования к их обозначению, критерии для расчета их минимального количества для улиц и трасс", - говорится в сообщении. Зарядные устройства установят на автозаправочных станциях, парковках и в торгово-развлекательных центрах.

Развитие зарядных станций в нашей стране заметно опережает распространение самих "розеточных" машин. В настоящее время в России стоит на учете всего около тысячи электромобилей. При этом число зарядных устройств к концу этого года может достигнуть 190.

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