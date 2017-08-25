На севере Москвы нашли тело мужчины с резанными ранениями

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В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По данным источника в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время устанавливается личность подозреваемого.

В квартире на севере Москвы обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 24 августа в квартире дома на Хорошевском шоссе обнаружено тело мужчины 1972 года рождения с множественными колото-резаными ранениями", - говорится в сообщении.

По данным источника, убитый проживал в указанной квартире. По факту убийства возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают подозреваемого. В пресс-службе управления МВД Москвы подтвердили факт обнаружения тела.