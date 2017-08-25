Космические державы будут вместе бороться с мусором на орбите
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Мировые космические державы могут создать единую базу всех объектов на околоземном пространстве для борьбы с мусором на орбите. Об этом рассказали в "Роскосмосе". Создание единой базы позволит снизить риски сближения мусора с пилотируемыми и автоматическими аппаратами.
Ведущие мировые державы могут создать единую базу всех объектов на околоземном пространстве для борьбы с космическим мусором. Об этом сообщает газета "Известия". Это позволит снизить риски сближения мусора с пилотируемыми и автоматическими аппаратами.
"В недалеком будущем может быть предложен обмен данными со всеми ведущими космическими агентствами мира с целью создания международной системы обмена информацией о состоянии в околоземном космическом пространстве", - отметили в "Роскосмосе".
В госкорпорации также подчеркнули, что даже маленькая песчинка может причинить вред и вывести из строя системы космических аппаратов.
В настоящее время главные системы мониторинга околоземного пространства работают в России и США. Американцы предоставляют свои данные в открытом доступе, за исключением информации о военных объектах. В свою очередь, российская сторона пока не публикует никаких данных о мониторинге космического пространства.
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