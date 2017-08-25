На Кубани в результате падения автобуса в море погибли шесть человек

Теги: автобус жертвы Происшествие кубань

В Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море. По данным источника в службах скорой помощи, погибли шесть человек. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах скорой помощи.

"Автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты. По неустановленной причине, по предварительным данным, он упал в Керченский пролив", - сказал он.

По данным источника, всего в автобусе находились 20 человек. Из них погибли шестеро. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.