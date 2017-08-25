Клиентов оператора Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу

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Ассоциация "Турпомощь" в пятницу соберется на экстренное совещание из-за ситуации с приостановкой деятельности оператора Ted Travel. Вывоз застрявших в Турции российских туристов может начаться уже пятницу, либо в понедельник.

Российских туристов, застрявших в Турции из-за приостановки деятельности туроператора Ted Travel, начнут вывозить уже в пятницу, 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

В Ассоциации туроператоров России эту информацию не подтверждают, пишет РИА Новости. По данным АТОР, вывоз туристов начнется только в понедельник. Всего от приостановки работы компании пострадали около четырех тысяч человек, из которых 750 уже находятся на курортах Турции.

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.

В АТОР сомневаются в этой версии, указывая, что эпидемии вируса в стране нет. По мнению ассоциации, причиной проблем туроператора стал активный демпинг.