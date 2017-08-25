Бомбоубежище на 1,5 тысячи человек построят на северо-востоке Москвы

Теги: Москва строительство убежище

Недалеко от станции метро "Ботанический сад" в столице построят бомбоубежище, способное вместить 1,5 тысячи человек. Его соорудят в составе жилого многоэтажного комплекса, который будет располагаться недалеко от природно-исторического парка "Останкино".

Рядом со станцией метро "Ботанический сад" в столице построят бомбоубежище, способное вместить 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры.

"Проектом планировки предполагается размещение подземного гаража на 790 машино-мест, где предусматривается размещение объекта гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV, общей емкостью 1500 человек", - говорится в сообщении.

В документах отмечено, что бомбоубежище будет построено в составе жилого многоэтажного комплекса, который будет располагаться недалеко от природно-исторического парка "Останкино".

Читайте также:

Клиентов оператора Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу

На Кубани в результате падения автобуса в море погибли шесть человек

Космические державы будут вместе бороться с мусором на орбите

Народная артистка России Маргарита Терехова отмечает юбилей

На севере Москвы нашли тело мужчины с резанными ранениями