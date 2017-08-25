Жертвами падения автобуса в море на Кубани стали 12 человек

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Число жертв падения автобуса в море на Кубани увеличилось до 12. Судьба троих пассажиров остается неизвестной. ЧП произошло в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Автобус перевозил рабочих. Двадцать человек спасены.

В Темрюкском районе Кубани вахтовый автобус с рабочими упал в море. Об этом сообщает "ТВ Центр". По предварительным данным, 12 человек погибли, трое получили травмы различной степени тяжести и сейчас госпитализированы.

На момент аварии в салоне могли находится около 35 рабочих. Они возвращались домой после вахты. Сейчас в районе ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Подробности трагедии выясняются.