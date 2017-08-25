Помощник президента попал в ДТП в центре Москвы
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Автомобиль помощника президента Андрея Белоусова попал в ДТП в центре Москвы. За рулем машины находился водитель. ДТП было оформлено на месте. Белоусов не пострадал.
Автомобиль помощника президента России Андрея Белоусова попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"За рулем машины был водитель, Белоусов ехал на пассажирском сидении. Он не пострадал", - сказал он.
По данным источника, в служебный автомобиль помощника президента врезался Mercedes. ДТП было оформлено на месте. Служебный автомобиль получил повреждения после бокового удара.