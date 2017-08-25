Суд приговорил главу Samsung к пяти годам тюрьмы

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Суд в Южной Корее приговорил фактического главу Samsung Electronics Ли Джэена к пяти годам тюрьмы. Он обвиняется во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний. В частности, он давал взятки представителям окружения экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Суд в Сеуле приговорил вице-президента и фактического главу Samsung Electronics Ли Джэена к пяти годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Yonhap.

В частности, Ли Джэен обвиняется в даче взяток представителям окружения бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы. Кроме того, еще для четырех топ-менеджеров Samsung, имеющих отношение к коррупционному скандалу, также требуют жесткого наказания.

10 марта экс-президент Южной Кореи была отрешена от власти в стране из-за коррупционного скандала. В настоящее время она вместе со своей подругой Чхве Сун Силь находится под следствием.

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