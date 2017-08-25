Лавров анонсировал встречу Путина с президентом Южной Кореи в сентябре

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Президент России Владимир Путин встретится во Владивостоке с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Встреча состоится в начале сентября в рамках Восточного экономического форума.

Президент России Владимир Путин встретится с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом в ходе встречи с южнокорейским министром иностранных дел Кан Ген Хва сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Принципиальное значение имела встреча наши президентов "на полях" саммита "большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Буквально через десять дней они снова встретятся во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Министр отметил, что российская сторона заинтересована в организации контактов с Южной Кореей по линии правительств, министерств и ведомств, а также в эффективной работе межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой пройдет 4 сентября во Владивостоке.