По факту падения автобуса в море на Кубани возбуждено уголовное дело

Теги: скр автобус жертвы Происшествие дтп

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту падения автобуса в море в Краснодарском крае. В СКР отметили, что инцидент произошел в результате ДТП. Ведомство подтвердило гибель 12 человек. В то же время источник в экстренных службах региона сообщил о 14 жертвах.

По факту падения автобуса в море в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

Как сообщили в ведомстве, расследованием занимается центральный аппарат СКР. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения. Следствие отмечает, что автобус с рабочими упал в море в результате ДТП.

"Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия", - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В СКР подтвердили гибель 12 человек. В то же время источник в экстренных службах сообщил агентству "РИА Новости" о гибели 14 человек.

"По уточненным данным, погибли 14 человек, 24 удалось спасти", - говорится в сообщении.

В Темрюкском районе Кубани автобус с рабочими упал в море. На момент аварии в салоне могли находится около 35 рабочих. Они возвращались домой после вахты. Сейчас в районе ЧП ведутся поисково-спасательные работы.

Читайте также:

Жертвами падения автобуса в море на Кубани стали 12 человек

На Кубани в результате падения автобуса в море погибли шесть человек