Избитый на месте убийства Немцова волонтер умер в больнице

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Избитый возле мемориала Бориса Немцова волонтер Иван Скрипниченко скончался в НИИ имени Склифосовского. Причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на волонтера.

Волонтер Иван Скрипниченко скончался в НИИ имени Склифосовского после избиения у мемориала политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в столице. Об этом сообщил правозащитник Андрей Маргулев на своей странице в Twitter.

На Мемориале, трагедия.

Вечером 15.08, в 900 день, подонок напал на волонтера Ивана Скрипниченко и сломал ему нос.

Вчера Иван умер в Склифе. — Андрей Маргулев (@margulev) 24 августа 2017 г.

Как передает Газета.ru, причиной смерти волонтера мог стать оторвавшийся тромб. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на Скрипниченко.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Впоследствии суд приговорил убийцу политика Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы. Его соучастники получили наказание сроком от 11 до 19 лет тюремного заключения.

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