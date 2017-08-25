Зоозащитники сочли приговор хабаровским живодеркам слишком мягким

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До 4 лет тюрьмы получили трое подростков в Хабаровске за истязания животных. Больше года они регулярно выкладывали в интернете видео, на которых мучили и убивали зверей, пока их ролики не привлекли внимание зоозащитников.

На входе в Индустриальный суд Хабаровска не протолкнуться. Из одних только журналистов выстроилась целая очередь - дело живодерок широко освещает не только российская пресса, о них писали даже популярные зарубежные издания, передает "ТВ Центр". Процесс шел в закрытом режиме. На момент совершения преступлений все его участники были несовершеннолетними. Но на оглашении приговора разрешили присутствовать телекамерам. Пока шло разбирательство, обвиняемым исполнилось по 18 лет. В зал суда Алена Савченко, Алина Орлова и их соучастник по одному из эпизодов Виктор Смышляев заходят абсолютно спокойными. И если Орлова хотя бы пытается закрыть лицо, то Савченко и Смышляев ведут себя так, как будто стыдиться им нечего.

Они игнорируют все вопросы журналистов, хотя ранее просто горели желанием прославиться и с удовольствием выкладывали свои чудовищные подвиги в интернет. На кадры расправы над собаками, кошками, птицами и другими животными невозможно смотреть без содрогания. И большая часть из того, что транслировали девушки в сеть — не для эфира. Они брали животных в частных приютах или по объявлениям "отдам в добрые руки". Но несли их не домой на мягкие подстилки и лежанки, а в заброшенное здание в Индустриальном районе. Что происходило дальше, живодерки тщательно фиксировали на камеру. Собак и кошек потрошили, демонстрируя еще бьющееся сердце, прибивали к стене гвоздями, выкалывали глаза. По данным следствия, жертвами стали не менее 15 животных.

В ходе расследования выяснилось: такую жестокость девушки Савченко и Орлова проявляли не только по отношению к животным. Одна из них публиковала в интернете изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. А вместе с Виктором Смышляевым издевалась над мужчиной, которого парочка сочла гомосексуалистом.

"С период с марта по октябрь 2016 года она совместно со знакомым изготовила и разместила в интернете видеозапись, содержащие сцены унижения человеческого достоинства, потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе, а 28 июля того же года девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Свою вину хабаровские живодерки признали полностью. На последнем заседании сожалели о содеянном, просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. С момента заключения их под стражу зоозащитники регулярно проводили митинги, опасаясь, что преступники выйдут сухими из воды. За все время процесса те, кто за ним следил, не увидели ни капли раскаяния на этих лицах. Савченко хоть и натянуто, но улыбается даже в день оглашения приговора. А Смышляев демонстративно гримасничает на телекамеры.

Перечисление статей, по которым обвиняют подсудимых, занимает чуть ли не целый лист протокола судебного заседания. Здесь и жестокое обращение с животными, и преступления экстремистской направленности, и разбой.

Срок назначают по совокупности, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Савченко получила четыре года и три месяца без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Алина Орлова — 3 года и 10 дней колонии общего режима, а также штраф 10 тысяч рублей за моральный вред, причиненный потерпевшим. Виктор Смышляев осужден на 3 года лишения свободы.

Решение суда вся троица будет обжаловать. Зоозащитники тоже в некотором замешательстве. С одной стороны, такие сроки живодеры еще никогда не получали. С другой, решающими для отправки фигурантов резонансного дела в колонию стали все-таки не издевательства над животными, а более серьезные вмененные им статьи. В стране до сих пор так и не принят закон, гарантированно защищающий зверей от подобных "савченко" и "орловых".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".