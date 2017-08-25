ООН призвала коалицию прекратить бомбардировки в Сирии

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В ООН призвали международную коалицию во главе с США на время прекратить бомбардировки в Сирии. Как подчеркнули в организации, нужно создать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть зону боевых действий. Сейчас только в Ракке, по разным оценкам, заблокированы от 20 до 25 тысяч человек. Каждый день десятки из них гибнут в результате авиаударов ВВС союзников.

Автомобиль, в котором ехали родственники Махмуда, был атакован с воздуха. От машины не осталось даже фрагментов, передает "ТВ Центр".

"Коалиции бомбит без разбора, бомбят все улицы, одну за другой. Когда там собираются люди, они тоже бомбят. Детей и молодежь. Мирные жители умирают каждый день - 45, 50, 60 человек, целые семьи гибнут", - рассказывает беженец Махмуд Рифаи.

Это сегодня Махмуд и его товарищ Ахмед в безопасности. Чудом смогли бежать, но, по словам мужчин, в городе и пригородных поселках остается еще много семей, которые выйти из-под огня, с одной стороны запрещенной ИГ, с другой - авиации США и ее союзников, не могут. Счет погибшим уже идет на тысячи.



В районах Дейр-эз-Зора, которые пока еще подконтрольны террористам, уже давно не работают школы, университеты. Больницы и госпитали почти все наполовину разрушены. Оказывать людям помощь все труднее. Особенно тем, кто пострадал от ракет и авиабомб.



"По образованию я парамедик, и я видел много смертей, убийств, потерь конечностей. Авиаудары - тяжелые и мощные. Они наносят удары кассетными бомбами, ракетами, пулеметами, осаждая город", - говорит Махмуд.

Кассетные бомбы предназначены в первую очередь для уничтожения воинских эшелонов, аэродромов и крупных опорных пунктов. Но в мирных деревнях и полуразрушенном Дейр-эз-Зоре таких объектов нет и никогда не было. Даже у хорошо вооруженных боевиков. Кассетный боеприпас — это металлический шар. Таких шаров в одной кассете может быть с десяток. При ударе сотни осколков разлетаются во все стороны.

Другой тип авиационных бомб – фугасные, весом от 100 килограммов до двух тонн. С их помощью обычно разрушают хорошо укрепленные бетоном и арматурой сооружения. Мишенями становятся обычные многоэтажки. Пробивая верхние перекрытия, бомба срабатывает на уровне второго или третьего этажа. Дом рушится полностью.

Кроме деревни Курия, авиация США и союзников разбомбила дома в Аль-Ашарахе и Абу-Камале. Реакции от командования никакой, а Вашингтон упорно повторяет: самолеты наносят удары только по террористам. Свидетельства таких людей, как Махмуд и Ахмад, военные на Западе не слышат. А в министерстве обороны России, неоднократно заявляли о необходимости координирования действий альянса с нашей стороной. Но эти предложения Запад игнорирует, предпочитая другкю тактику - сбросить максимальное количество бомб, не разбираясь куда они упадут.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".