Арбуз из Приморья: как выбрать самый лучший

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В Приморье в этом сезоне высокий урожай арбузов. Каждый день собирают несколько десятков тонн разных сортов - на любой вкус и цвет. Обычные полосатые, светло- и тёмно-зелёные — выбрать есть из чего.

Полосатые плоды скрываются в зеленой листве. Арбузы практически не видно под ботвой, но внимательные рабочие не пропустят ни одного. 15-килограммовую ягоду, словно мяч по цепочке, перекидывают друг другу и в кузов.

На бахче сейчас самый разгар работ, передает "ТВ Центр". В день собирают до 100 тонн. Фермер Сергей Чагай 20 лет занимается бахчевыми культурами. Уже на глаз может определить сколько весит арбуз, какой можно срывать, а какому еще нужно полежать на солнце. Работы в полях начинаются с мая, а первый урожай собирают в конце июля. Арбузное дело, признается Сергей, очень трудоемкое.

На его 60 гектарах высаживают не меньше 180 тысяч саженцев. Один куст может давать несколько плодов. В этом году урожай хороший. В среднем с гектара получатся по 20 тонн. Арбузы собирают под заказчика. Товар не лежит, а с поля сразу едет на перегрузку в контейнер.

Приморские арбузы заказывают по всему Дальнему Востоку. Контейнеры уходят на Камчатку, Сахалин и Магадан. Чтобы товар в дороге не испортился, перед отправкой заказчик проверят несколько плодов. Для дальней транспортировки подходят голландские сорта. У них толстая кожа и они меньше портятся в дороге. А вот на прилавках местных рынков - в основном сорта из Китая.

Покупателей зазывают приемлемой ценой и привлекательными надписями. Продавцы обещают, что каждый из арбузов очень сладкий и спелый. Ближе к осени незрелые арбузы попадаются все реже. Но гурманы могут дождаться самых сочных. Последний урожай собирают в середине сентября.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.