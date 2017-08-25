В Бразилии волонтеры спасли молодого горбатого кита. Видео

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Более 300 жителей Рио-де-Жанейро спасли 14-метрового молодого горбатого кита. Почти сутки он пролежал под палящим солнцем на пляже.

В Бразилии волонтёры спасли молодого кита, которого течением выбросило на берег. Около суток млекопитающее пролежало под палящим солнцем на пляже недалеко от Рио-де-Жанейро, передает "ТВ Центр".

На беду откликнулись около 300 местных жителей. При помощи лопат и вёдер люди прорывали канал в песке, чтобы 14-метровый горбатый кит смог добраться до воды. Потом на пляж прибыли экскаваторы. И во время прилива под радостные крики присутствующих животное смогло отправиться в родную стихию.

Зоологи полагают, что кит отбился от своей группы во время миграции в Антарктику.