ВКС России нанесли 90 тысяч авиаударов за время операции в Сирии

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Российские военные самолеты нанесли около 90 тысяч авиаударов в ходе операции в Сирии. В Генштабе отметили, что в результате действий российской группировки террористам перекрыли маршруты снабжения оружием и боеприпасами. Кроме того, их также лишили финансовой подпитки.

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что за время российской военной операции в Сирии самолеты нанесли около 90 тысяч авиаударов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Всего с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил совершено более 28 тысяч боевых вылетов, нанесено порядка 90 тысяч авиационных ударов", - сказал Рудской на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, в результате действий российских военных был нанесен большой ущерб системе управления и тыловой инфраструктуре террористов. Рудской отметил, что боевикам перекрыли маршруты снабжения оружием и боеприпасами, а также лишили их финансовой подпитки.

Генерал-полковник также подчеркнул, что в ходе военной операции контролируемая правительством Сирии, территория выросла более чем в четыре раза. По словам Рудского, действия российской группировки помогли сирийским войскам в корне переломить ситуацию.

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