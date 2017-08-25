Число жертв ДТП с автобусом на Кубани возросло до 16 человек

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В результате падения автобуса в море в Краснодарском крае погибли 16 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших. Как сообщил источник в экстренных службах, на месте происшествия были обнаружены тела еще двух человек.

Число погибших в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае возросло до 16 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



"Число погибших достигло 16 человек", - сказал он.

По данным "ТВ Центра", ДТП произошло в посёлке Волна Темрюкского района. Автобус рухнул в воду с четырехметровой высоты. По данным МЧС, в салоне находились 38 рабочих, которые строили пирс для компании "Таманьнефтегаз". На месте происшествия развернута поиско-спасательная операция, в которой задействованы более ста человек, в том числе водолазы. С помощью крана автобус уже подняли на берег.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку.

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