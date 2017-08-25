В США мужчину-расиста казнили при помощи нового препарата

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Во Флориде мужчину, обвиняемого в двух убийствах на почве расизма, казнили при помощи нового средства. Во время исполнения наказания использовали препарат этомидат, которые ранее не проходил испытаний для выполнения данной функции.

В американском штате Флорида казнили мужчину, обвиняемого в двух убийствах на почве расизма. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, 53-летнего Марка Асэя приговорили к смертной казни за убийство афроамериканца и латиноамериканца в 1987 году. Во время исполнения наказания использовали препарат этомидат, которые ранее не проходил испытаний для выполнения данной функции.

Ранее в США для смертельной инъекции использовали препарат мидазолам. Однако затем большинство фармацевтических компаний отказались от поставок этого средства в регионы, где применяется смертная казнь.

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