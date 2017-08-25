Мужчина умер в такси на территории поликлиники на юго-западе Москвы

Теги: такси Происшествие москва смерть

На территории поликлиники на юго-западе Москвы мужчина умер в автомобиле такси. На место происшествия вызвали полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Мужчина умер в автомобиле такси на территории поликлиники на юго-западе столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На территории поликлиники на улице Дмитрия Ульянова мужчина умер в машине такси", - сказал он.

По данным источника, на место происшествия была вызвана полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.