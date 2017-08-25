Около 9 тысяч боевиков пытаются захватить сирийскую провинцию Идлиб

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Начальник главного управления Генштаба России Игорь Коробов сообщил о попытке захватить провинцию Идлиб в Сирии девятью тысячами боевиков. По его словам, террористам удалось нанести существенные потери группировке "Ахрар аш-Шам" и занять доминирующее положение в регионе.

Около 9 тысяч боевиков запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" пытаются захватить провинцию Идлиб в Сирии. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на начальника главного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковника Игоря Коробова.

"Общая численность формирования "Джебхат ан-Нусры" в северо-западной части провинции Идлиб достигает 9 тысяч человек. В настоящее время террористы стремятся взять под свой контроль всю ее территорию, активизировав боевые действия против формирований "умеренной" оппозиции", - сказал он.

По словам Коробова, боевикам удалось нанести существенные потери группировке "Ахрар аш-Шам" и занять доминирующее положение в регионе. Радикальные представители оппозиционных отрядов перешли на сторону террористов, чтобы избежать уничтожения.

"Нельзя исключить, что таким образом лидеры "Джебхат ан-Нусры" пытаются на данном этапе не допустить создания зоны деэскалации в этой части Сирии и тем самым сорвать процесс мирного урегулирования конфликта", - подчеркнул представитель Генштаба.