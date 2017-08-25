В Киеве пытались взорвать памятник с пронзенной мечом картой России

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Неизвестные пытались взорвать памятник украинским военным в виде вонзенного в карту России меча. Инцидент, по данным мэрии Киева, произошел минувшей ночью.

В Киеве пытались взорвать памятник в виде вонзенного в карту России меча. Об этом газете "Украинская правда" сообщил советник мэра украинской столицы Дмитрия Белоцерковец.

Он утверждает, что минувшей ночью неизвестные бросили в сторону памятника самодельное взрывное устройство. Оно взорвалось рядом с монументом, сам он не пострадал.

Накануне памятник облили белой краской.

Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России. Он посвящен погибших в Донбассе военным. Памятник установили в Киеве 15 августа.

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