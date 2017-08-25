Число жертв ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 17 человек

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Спасатели нашли тело семнадцатого погибшего в результате падения автобуса в воду на Кубани. Ранее сообщалось о 16 жертвах. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Спасатели обнаружили тело семнадцатого погибшего в результате падения автобуса в воду на Кубани, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о 16 жертвах в результате происшествия.

"По предварительной информации, удалось установить местонахождение семнадцатого погибшего", - говорится в сообщении. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердили информацию об обнаружении тела.

Авария произошла в пятницу утром в поселке Волна Темрюкского района. Автобус рухнул в воду с высоты четырех метров. По предварительной информации, ДТП произошло из-за отказа тормозов. В МЧС отметили, что в салоне находились 45 рабочих, которые строили пирс для компании "Таманьнефтегаз". На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция, в которой задействованы более ста человек, в том числе водолазы. С помощью крана автобус уже подняли на берег.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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