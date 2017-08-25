За три дня российские ВКС уничтожили 415 объектов террористов в Сирии

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ВКС России за три дня уничтожили 415 объектов боевиков в Сирии. Как сообщил командующий группировкой российских войск в САР Сергей Суровкин, авиация совершает около 60 боевых вылетов ежедневно. За последние трое суток самолеты ВКС совершили 163 боевых вылета.

За последние трое суток ВКС России уничтожили 415 объектов боевиков в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командующего группировкой вооруженных сил России в САР Сергея Суровкина.

"В интересах поддержки наступления отрядов сирийских Вооруженных сил российская авиация ежедневно совершает порядка 60 боевых вылетов. Только за последние трое суток российские летчики совершили 163 боевых вылета, уничтожив при этом 415 целей", - сказал он.

Генерал уточнил, что воздушная разведка в целях обнаружения террористов, их вооружения, техники, а также автоколонн с боеприпасами и материальными средствами ведется круглосуточно.