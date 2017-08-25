Сборные России и Аргентины откроют "Лужники" 10 ноября

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Футбольная сборная России сыграет с Аргентиной в матче открытия БСА "Лужники" после реконструкции. По информации пресс-службы FIFA, встреча пройдет 10 ноября. При этом в РФС пока не подтвердили информацию о проведении матча.

Сборная России по футболу проведет контрольный матч с командой Аргентины 10 ноября на столичном стадионе "Лужники". Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу FIFA.

Эта встреча станет первой для Большой спортивной арены "Лужники" после реконструкции к чемпионату мира 2018 года. При этом в РФС пока не подтвердили информацию о проведении матча.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реконструкции БСА "Лужники". Вместимость стадиона выросла до 81 тысячи зрителей. На верхнем уровне "Лужников" создана смотровая площадка, доступная для посещения даже в те дни, когда на стадионе нет матчей. Кроме того, увеличен и козырек над зрительскими местами.

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