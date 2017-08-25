Источник сообщил о 18-м погибшем в ДТП с автобусом на Кубани

Теги: автобус жертвы Происшествие кубань дтп

Число погибших в результате аварии с автобусом в Краснодарском крае возросло до 18 человек. Ранее сообщалось о 17 жертвах ДТП. После падения автобуса в море пострадали 34 человека, они доставлены в больницы Кубани.

В результате аварии с упавшим в море автобусом в Краснодарском крае погибли 18 человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

"По уточненным данным, обнаружены 18 человек без признаков жизни", - сказал он.

Информацию также подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, спасти удалось 27 человек.

Авария произошла в пятницу утром в поселке Волна Темрюкского района. Автобус рухнул в воду с высоты четырех метров. По предварительной информации, ДТП произошло из-за отказа тормозов. В автобусе находились 45 рабочих. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.