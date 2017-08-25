Напавшему на корреспондента НТВ дали полгода исправительных работ

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Москвича Александра Орлова, напавшего на корреспондента НТВ в Парке Горького, приговорили к шести месяцам исправительных работ. Таким образом, суд полностью поддержал позицию гособвинения.

Напавший на корреспондента НТВ 32-летний москвич Александр Орлов приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на решение Мирового суда №396 района Якиманка.

"Назначить Александру Орлову наказание в виде шести месяцев исправительных работ", - огласила судья.

Таким образом, суд полностью поддержал позицию гособвинения. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый признал свою вину.

Инцидент произошел 2 августа в Парке Горького в Москве. Орлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил корреспондента НТВ по лицу во время прямого эфира.