Автобус упал в море на Кубани: погибли 18 человек

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Власти Краснодарского края подтвердили информацию о числе погибших в результате падения автобуса в Черное море. По последним данным, погибли 18 рабочих. Пострадали более 33 человек. По предварительным данным, автобус упал в воду из-за неисправных тормозов.

В Краснодарском крае до 18 человек возросло число погибших в результате падения автобуса в Чёрное море. По данным МЧС, 33 вахтовика пострадали. Четверо в тяжёлом состоянии, передает "ТВ Центр".

Транспортное средство рухнуло в воду с четырёхметровой высоты в посёлке Волна Темрюкского района. В салоне находились рабочие, которые строили пирс для нефтегазовой компании. Сколько точно человек было внутри - уточняется.

Для родственников МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40. Сейчас на месте трагедии развёрнута поисково-спасательная операция. Задействованы в том числе водолазы. С помощью крана автобус уже подняли на берег.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку. Как сообщили в Следственном комитете, основная версия ЧП - нарушение правил дорожного движения. Также рассматривается версия о технической неисправности. По некоторым данным, у автобуса отказали тормоза.