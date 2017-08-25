Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

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Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности России состоявшиеся и будущие международные контакты, а также ряд внутрироссийских проблем.

Обстановка на юго-востоке Украины стала одной из главных тем на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, на встрече обсудили итоги телефонных переговоров президента с лидерами "Нормандской четвёрки".

В ходе разговора речь шла о так называемом "школьном перемирии" в Донбассе, передает "ТВ Центр". Соглашение о бессрочном прекращении огня вступило в силу в полночь, но украинская сторона уже менее чем через час начала обстреливать населённые пункты ДНР.

Также на совещании Совбеза обсудили и другие международные контакты Владимира Путина.