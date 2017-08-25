Клиентов туроператора Ted Travel вывезут из Турции за 4 дня

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Вывоз клиентов туроператора Ted Travel из Турции начнется уже в субботу. Сейчас там находятся более 750 человек. Накануне компания сообщила о приостановке своей деятельности.

Первый самолёт с туристами компании Ted Travel из Турции должен отправиться уже в субботу. Сейчас в Анталье отдыхают 755 российских граждан, купивших пакеты у этого туроператора. Срок путёвок у большинства истекает 31 августа, у остальных 12 сентября, отмечает "ТВ Центр".

В Ростуризме в пятницу прошло экстренное совещание по итогам которого заверили: на родину вернут всех. Некоторым туристам, по всей видимости, будет предложено прервать отдых раньше срока окончания путёвки. Поступали также сообщения и о выселениях туристов из отелей. Некоторым прямо на месте предложили повторно оплатить проживание, так как компания Ted Travel не перечислила деньги турецкой стороне. Общий долг по разным данным может превышать 1 миллион долларов.

Глава Ростуризма планирует обсудить ситуацию с послом Турции. Ситуация находится под контролем, туристам и их родственникам советуют не волноваться. Те же, кто путёвки у Ted Travel приобрёл, но на отдых ещё не отправился, уже не смогут это сделать. Вариант один - обращаться за компенсацией.

Компания Ted Travel официально заявила о приостановке деятельности в четверг. Свои обязательства туроператор якобы не может исполнять из-за падения спроса на путёвки в Турцию, связывая это со вспышкой вируса Коксаки. Впрочем, в Ростуризме назвали другую причину. В ведомстве считают, что новичок на рынке продавал путёвки по стоимости ниже рыночной, иными словами демпинговал. На контакт с Ростуризмом руководство компании не идёт, а в ведомстве уже заявили что готовят обращение в правоохранительные органы.

Матвей Шестаков, Дина Самохина, Павел Дорофеев. "ТВ Центр".