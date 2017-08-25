Германия считает закрытым вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую

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В германском правительстве считают закрытым вопрос о выплате компенсации Польше за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Власти Германии отметили, что все было окончательно урегулировано в прошлом на политическом и правовом уровне.

Власти Германии считают закрытым вопрос о военных репарациях за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу германского правительства.

"Вы можете прочесть об этом в протоколе правительственного брифинга от 2 августа, когда эта тема в последний раз была поднята", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что с тех пор позиция Берлина остается неизменной.

Ранее на брифинге 2 августа заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что кабинет министров не получал никаких запросов из Польши о возможных военных репарациях. По ее словам, этот вопрос был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне.

Накануне премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны. По ее словам, ее страна является жертвой войны, которой никто не возместил ущерб.

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