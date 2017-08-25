Виновнику ДТП на Бауманской улице предъявили обвинение

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Следователи предъявили обвинение в гибели пешехода в центре Москвы Алексею Ломову. По вине молодого человека в конце прошлого года на Бауманской улице погиб 27-летний Юрий Карпов. После аварии Ломов скрылся за границей.

Столичная полиция предъявила обвинение Александру Ломову, предполагаемому виновнику смертельного ДТП на Бауманской улице в конце прошлого года. Тогда Mercedes на тротуаре насмерть сбил 27-летнего Юрия Карпова, сообщает "ТВ Центр".

На допросе Александр Ломов полностью признал свою вину. Рассказал, что все это время думал о произошедшем, даже хотел связаться с родственниками погибшего и сдаться полиции, но смелости ему так и не хватило. По этой же причине он и сбежал с места аварии.

"Была скользкая дорога, частично автомобиль выехал на трамвайные рельсы и автомобиль занесло. Честно говоря я думал, что снес столб дорожного движения, который был на проезжей части. Вышел, увидел молодого человека, лежащего на земле, кровь. В шоке сел в автомобиль и уехал с места", - сообщил Ломов.

Сразу после аварии Александр Ломов скрылся за границей. Задержать его удалось в середине июля в Германии, а на этой неделе мужчина был экстрадирован в Россию.