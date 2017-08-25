Генштаб сообщил о появлении нового террористического объединения в Сирии

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В Сирии сформировалось новое объединение террористических группировок - "Хейат Тахрир аш-Шам". По словам начальника главного управления Генштаба Игоря Коробова, в него вошли более 25 тысяч боевиков из более чем 70 бандгрупп. Ключевую роль в объединении играет запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра".

В Сирии появилось новое объединение террористических группировок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника главного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковника Игоря Коробова.

"В настоящее время объединилось более 70 бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной. Общая численность группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" превышает 25 тысяч боевиков", - сказал он.

Ранее Коробов сообщил о попытке боевиков "ан-Нусры" захватить контроль над провинцией Идлиб. По его словам, некоторые радикальные представители оппозиции перешли на сторону боевиков.

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