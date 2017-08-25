Некоторые улицы в центре Москвы перекроют в эти выходные

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С полуночи субботы нельзя будет проехать по Москворецкой улице, Варварке, Трубной и Большой Лубянке, а также Москворецкой и Кремлёвской набережным, закроют площади Воровского и Варварские ворота, а также Лубянский и Китайгородский проезды и Большой Москворецкий мост.

В эти выходные перекроют движение на некоторых улицах в центре Москвы, там будут проходить работы по благоустройству. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С полуночи субботы нельзя будет проехать по Москворецкой улице, Варварке, Трубной и Большой Лубянке, а также Москворецкой и Кремлёвской набережным, закроют площади Воровского и Варварские ворота, а также Лубянский и Китайгородский проезды и Большой Москворецкий мост. Кроме того, ограничат движение по некоторым прилегающим улицам и переулкам - для проезда спецтехники.

После того, как асфальт уложат, улицы начнут открывать. Раньше всех — Китайгородский проезд и Москворецкую набережную: там можно будет проехать уже с 9 утра воскресенья. Остальные улицы будут доступны с шести утра понедельника.