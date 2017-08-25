Конкурс на закупку электробусов в Москве объявят до конца года

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В конце года в Москве будет объявлен первый конкурс на закупку электробусов. Уже через несколько лет столица планирует полностью отказаться от автобусов на моторном топливе. Обкатка электробусов в Москве уже проходит.

Московские водители общественного транспорта скоро забудут дорогу на заправочные станции. В течение ближайших лет им предстоит сесть за руль машин нового поколения. Удобнее, бесшумнее и экономичней - преимуществ у электробусов много, к тому же, замена на автобусы с электродвигателем - тенденция мировая.

Две образцовые модели электробусов проходят обкатку в столице, передает "ТВ Центр". У каждого свои преимущества — "китаец" Yutong после зарядки за ночь готов работать весь день, а "белорус" отличается своей вместительностью, он удобнее для пассажиров с колясками и маломобильных граждан.

Российские аналоги будут максимально адаптированы к столичным дорогам с широкими проспектами и протяжёнными маршрутами.

"Уже в 2017 году, в конце года, мы планируем объявить первые конкурсные процедуры на приобретение трехсот единиц электрических автобусов, и далее три года подряд приобретать по 300 единиц", - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта г. Москвы Дмитрий Пронин.

Столько же будет закуплено и новых трехсекционных трамваев. Шестидверный и почти тридцатиметровый "Витязь" будет с комфортом перевозить сотни миллионов столичных пассажиров.

Полностью ввести экологичный транспорт в Москве столичные власти намерены до 2021 года. Но водители уже сейчас обкатывают новую технику. При этом им не нужно будет получать дополнительные прав на управление. Достаточно просто освоить механизм современного транспорта.

Елена Сахно, Валерия Дзговева, Александр Савин. "ТВ Центр".