У стен Кремля открылся бесплатный вейк-парк

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В пятницу в центре Москвы открылся вейк-парк. Бассейн будет открыт для всех желающих до 9 октября.

На площади Революции под открытым небом открылся вейк-парк. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Бассейн огромен: 50 метров, лебедка позволяет словно скользить по водной глади. Особо искусные ещё и умудряются выполнять сложные трюки. Впрочем, прокатиться на доске по волнам сможет любой желающий совершенно бесплатно. Кто не знаком с вейк-бордингом, но очень хочет познакомиться, — исполнит свою мечту под руководством настоящих асов. Переодеться можно в раздевалках рядом.

Бассейн будет работать до октября, и записываться стоит заранее.