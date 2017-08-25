Стали известны соперники "Зенита" и "Локомотива" в Лиге Европы

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В пятницу в Монако прошла жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы. По ее итогам, соперниками петербургского "Зенита" стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар". В свою очередь, московскому "Локомотиву" достались "Копенгаген", "Шериф" и "Злин".

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2017-2018, в ходе которой своих соперников узнали петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Об этом сообщает TVC.ru.

Сине-бело-голубые сыграют в одной группе с испанским "Реал Сосьедадом", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром". В свою очередь, соперниками железнодорожников стали датский "Копенгаген", преднестровский "Шериф" и чешский "Злин".

Полный список групп после результатов жеребьевки выглядит следующим образом:

Группа A: "Вильярреал", "Маккаби" (Тель-Авив), "Астана", "Славия" Прага.

Группа B: "Динамо" (Киев), "Янг Бойз", "Партизан", "Скендербеу".

Группа C: "Брага", "Лудогорец", "Хоффенхайм", "Истанбул ББ".

Группа D: "Милан", "Аустрия", "Риека", АЕК Афины.

Группа E: "Лион", "Эвертон", "Аталанта", "Аполлон" Лимасол.

Группа F: "Копенгаген", "Локомотив", "Шериф", "Злин".

Группа G: "Виктория", "Стяуа", "Хапоэль" Беэр-Шева, "Лугано".

Группа H: "Арсенал", БАТЭ, "Кельн", "Црвена Звезда".

Группа I: "Зальцбург", "Марсель", "Витория", "Коньяспор".

Группа J: "Атлетик", "Герта", "Заря" Луганск, "Эстерсунд".



Группа K: "Лацио", "Ницца", "Зюлте-Варегем", "Витесс".



Группа L: "Зенит", "Реал Сосьедад", "Русенборг", "Вардар".

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