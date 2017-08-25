Собянин принял участие в церемонии открытия Дней Москвы в Ярославле

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Сергей Собянин в пятницу посетил Ярославль. Мэр столицы принял участие в открытии Дней Москвы и памятного знака "Исторический центр Ярославля".

Дни Москвы открылись в Ярославле. В торжественных мероприятиях принял участие Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Мэр столицы возложил цветы к Вечному огню, а затем осмотрел центр города. Этот квартал внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас там завершается масштабная реконструкция. 600 миллионов рублей на благоустройство пешеходной зоны выделило московское правительство.

Сергей Собянин вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым открыли памятный знак "Исторический центр города".

"Мы с каждым месяцем, с каждым днем наращиваем сотрудничество между Ярославлем и Москвой. Этому способствовало подписанное нами с Дмитрием Юрьевичем соглашение в различных сферах нашей деятельности: речь идет об экономике, культуре, социальной сфере. В рамках этого сегодня проводятся Дни Москвы. Это целый комплекс деловых и культурных мероприятий", - рассказал Собянин.